Лунін наразі не може перейти в Ов'єдо – українець має несподівану альтернативу в Європі

Ов'єдо зіткнувся з проблемами, які можуть завадити іспанському клубу підписувати нових гравців – у зоні ризику і Андрій Лунін.

Ов'єдо поки не має права купувати гравців через ліміт зарплатної відомості.

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"Наразі Ліга не дала дозволу. Лунін має пропозиції з-за кордону, і найбільш реальний варіант – Бельгія, якщо переговори з Ов'єдо зірвуться", – розповів журналіст AS Ігнасіо Бальядор в ексклюзивному коментарі Футбол24.

Джерело додає, що Альмерія також готова поборотися за Луніна, права на якого належать Реалу. В поточному сезоні український воротар зіграв лише два матчі за Вальядолід. Обидва – в Кубку Іспанії.

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