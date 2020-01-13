toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН БАРСЕЛОНА ТРАНСФЕРИ

Лунін наразі не може перейти в Ов'єдо – українець має несподівану альтернативу в Європі

15:47 3403 Читать на русском
Лунін наразі не може перейти в Ов'єдо – українець має несподівану альтернативу в Європі
Андрій Лунін / Сайт Вальядоліда

Ов'єдо зіткнувся з проблемами, які можуть завадити іспанському клубу підписувати нових гравців – у зоні ризику і Андрій Лунін.

Ов'єдо поки не має права купувати гравців через ліміт зарплатної відомості.

Лунін може змінити клуб вже сьогодні: українець займе місце 34-річного кіпера в дуже делікатній ситуації – Реал дає шанс

"Наразі Ліга не дала дозволу. Лунін має пропозиції з-за кордону, і найбільш реальний варіант – Бельгія, якщо переговори з Ов'єдо зірвуться", – розповів журналіст AS Ігнасіо Бальядор в ексклюзивному коментарі Футбол24.

Джерело додає, що Альмерія також готова поборотися за Луніна, права на якого належать Реалу. В поточному сезоні український воротар зіграв лише два матчі за Вальядолід. Обидва – в Кубку Іспанії.

"Новий Каріус" і "Рятівник Роналдо": Лунін як герой Кубка Іспанії перед черговим трансфером – реакція преси та фанів

Джерело: Футбол 24
blog_ava
Гвардіола знищив чотири автомобілі на суму майже пів мільйона фунтів після свого переїзду в Англію
11:47
3794
Теги
Українці за кордоном Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Трансфери Чемпіонату Іспанії Вальядолід Вальядолід Іспанія Трансфери Головне Альмерія Альмерія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
38
хв
Парма
21:45
Лечче
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук