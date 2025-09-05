У п’ятницю, 5 вересня, збірна України U-21 стартує у кваліфікації на чемпіонат Європи матчем проти однолітків з Литви. Де дивитися гру – підкаже "Футбол 24".

У п’ятницю, 5 вересня, молодіжна збірна України розпочне свій шлях на чемпіонат Європи 2027 року. Першим суперником "синьо-жовтих" стане Литва. Поєдинок відбудеться в місті Друскінінкай на ЛСК Друскінінкай Стедіум і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Заявка збірної України U-21 на стартовий матч відбору до Євро-2027 – є Степанов і гравці з топ-чемпіонатів

Де дивитись Литва U-21 – Україна U-21? Цей та інші матчі збірної України у кваліфікації на Євро-2027 покаже медіасервіс MEGOGO на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK N+S" та на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 і кабельних мережах. Також гру можна переглянути на офіційній сторінці УАФ в YouTube.

Матч Литва U-21 – Україна U-21 прокоментують Віталій Волочай та Вадим Шевякін. Переглянути поєдинок на платформі MEGOGO можна в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт" та на каналі "MEGOGO Футбол Другий".

Додамо, крім Литви, суперниками "синьо-жовтих" у групі Н стали молодіжні збірні Угорщини, Туреччини та Хорватії. Фінальну стадію Євро-2027 (U-21) прийматимуть Албанія та Сербія. За підсумками цього турніру визначатимуться учасники Олімпіади-2028.

