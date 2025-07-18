У четвер, 17 липня, у першому кваліфікаційному турі Ліги конференцій відбулись матчі-відповіді. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 1-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

Пенібонт (Уельс) – Кауно Жальгіріс (Литва) – 1:1 (перший матч – 0:3)

Голи: Вуд, 17 – Ернандес, 13

Петрокуб (Молдова) – Біркіркара (Мальта) – 3:0 (перший матч – 0:1)

Голи: Лупан, 39, 55, Ротару, 76

Сілекс (Македонія) – Дечіч (Чорногорія) – 2:1 (перший матч – 0:2)

Голи: Аліч, 28, Хрвановіч, 80 – Стріковіч, 3

Дюделанж (Люксембург) – Атлетік Ескальдес (Андорра) – 2:3 (перший матч – 0:2)

Голи: Агостіньйо, 41, Ротундо, 72 – Сегура, 34, да Сілва Сантос, 74, Валеро, 89

Хеверфордвест (Уельс) – Флоріана (Мальта) – 2:3 (перший матч – 1:2)

Голи: Волтерс, 11, Амун, 17 – Лонарделлі, 19, Грек, 45+1 (п.), М'Момбва, 67

Вилучення: Джонс, 44 (Хеверфордвест, друга жовта картка), Аббруццезе, 90+3 (Хеверфордвест, друга жовта картка)

Копер (Словенія) – Желєзнічар (Боснія і Герцеговина) – 3:1 (перший матч – 1:1)

Голи: Міяйловіч, 44, Мансері, 45+1, Лонгонда, 45+8 – Крпіч, 26 (п.)

Нєман (Білорусь) – Урарту (Вірменія) – 4:0 (перший матч – 2:1)

Голи: Савицький, 42, Сучков, 58, Пушняков, 82, Кравцов, 88

Партизані (Албанія) – Нимме Калью (Естонія) – 0:1 (перший матч – 1:1)

Гол: Іванов, 104

Нереалізований пенальті: Скука, 80 (Партизані)

Динамо Брест (Білорусь) – Сутьєска (Чорногорія) – 0:2 (перший матч – 2:1)

Голи: Вукчевіч, 74, Чавор, 89

Вікінгур Рейк'явік (Ісландія) – Малішево (Косово) – 8:0 (перший матч – 1:0)

Голи: Гансен, 11, 21, 36, Екрот, 29, Гафстейнссон, 42, Інгімундарсон, 68, Йонассон, 72 (п.), Торкелссон, 82

Вилучення: Хака, 72 (Малішево, червона картка)

Клаксвік (Фарерські острови) – Сейнайокі (Фінляндія) – 2:0 (перший матч – 2:1)

Голи: Фредеріксберг, 61, Клеттскард, 73

Ла Фіоріта (Сан-Марино) – Вардар (Македонія) – 2:2 (перший матч – 0:3)

Голи: Феліпе, 10 (п.), Янкулов, 90+3 – Роджерс, 59 (п.), Омерагіч, 84

Кліфтонвілл (Північна Ірландія) – Сент-Джозефс (Гібралтар) – 2:3 (перший матч – 2:2)

Голи: Глінн, 32, Гормлі, 65 – Морено, 1, Хуанма, 68, Єсслен, 92

Вилучення: Кейсі, 61 (Кліфтонвілл, друга жовта картка)

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Жальгіріс на виїзді розписав нічию з Пенібонтом – команди обмінялись голами ще до середини першого тайму. Розгромна перемога у першому матчі дозволила литовцям вийти до наступного раунду змагань.

Петрокуб взяв впевнений реванш у Біркіркари після поразки у першій грі. Чемпіон Молдови відвантажив три сухих голи у ворота мальтійців (дубль оформив Лупан) і йде далі.

Чорногорський Дечіч у балканському дербі поступився македонському Сілексу, але пробився у друге коло, завдяки перемозі у першій грі. Своєю чергою андоррський Атлетік у "битві карликів" вдруге здолав люксембурзький Дюделанж.

Валлійський Хеверфордвест після поразки у першій грі (1:2) вже на 17-й хвилині створив собі комфортну перевагу, забивши у ворота Флоріани два голи. Мальтійці, однак, доволі швидко відродили інтригу, а вже у доданий час залишились у більшості й вийшли вперед, реалізувавши пенальті. В середині другого тайму гості зняли питання щодо переможця, а Хеверфордвест взагалі догравав удев'ятьох.

Словенський Копер вдома переміг боснійський Желєзнічар і за підсумками двох матчів пройшов далі. А білоруський Нєман розгромив вірменський Урарту, здобувши другу перемогу в протистоянні. За поплічників Росії 86 хвилин відіграв український оборонець Юрій Пантя, а в складі єреванців весь матч запалювали захисники Євген Цимбалюк та Антон Братков, а форвард Артем Полярус був замінений у перерві.

Нимме Калью прорвався у другий раунд Ліги конференцій, здобувши вольову перемогу над албанським Партизані. Основний час другого матчу завершився безгольовою нічиєю, а в екстра-таймах більше пощастило естонцям – Іванов влучним ударом поховав шанси балканців на єврокубки. Варто зазначити, що все могло б завершитись інакше, якби на 80-й хвилині албанці реалізували пенальті. До слова, весь матч за Нимме Калью відіграли захисник Данило Мащенко та хавбек Олександр Мусолітін.

Ще один представник Білорусі – Динамо Брест – несподівано згорів чорногорській Сутьєсці. Екс-клуб Мілевського та Хачеріді у першому матчі здобув перемогу у гостях (2:1), однак вдома пропустив два голи наприкінці матчу і завершив свою подорож єврокубками.

Ісландський Вікінгур буквально розчавив Малішево. Команда з Рейк'явіка відвантажила у ворота косоварів 8 сухих голів, ставши найбільш забивною командою туру.

Фарерський Клаксвік вдруге здолав фінський Сейнайокі, а македонський Вардар розписав бойову нічию з сан-маринською Ла Фіорітою і завдяки розгрому у першій зустрічі пройшов далі.

У ще одному матчі Сент-Джозеф сенсаційно пройшов Кліфтонвілл. Гібралтарці після бойової нічиєї (2:2) вийшли вперед у матчі-відповіді вже на 1-й хвилині. Ірландці зрівняли в середині тайму, а по перерві влучним ударом, здавалось, розставили крапки над "і". Однак "карлики" майже одразу відігрались і зуміли перевести гру в додатковий час, де одразу ж забили свій третій гол і, як наслідок, пробились до наступного кола змагань.

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