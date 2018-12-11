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Ліга чемпіонів: Порту в гостях обіграв Галатасарай

21:53 45 Читать на русском
Ліга чемпіонів: Порту в гостях обіграв Галатасарай
Галатасарай –Порту – 2:3 / соцмережі

В заключному турі Ліги чемпіонів Порту переміг Галатасарай. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2018/19, група D, 6 тур

Галатасарай – Порту – 2:3

Голи: Фегулі, 45+1, (пен), Дердійок, 65 – Феліпе, 17, Мареджа, 42, (пен), С. Олівейра, 57

Нереалізований пенальті: Фегулі, 66

Останній матч групового етапу нічого не вирішував для Порту, а от Галатасараю бажано було б перемогти, аби напевне потрапити у Лігу Європи. Проте повели у рахунку португальці, Феліпе замкнув навіс Теллеса зі штрафного. А перед перервою команди обмінялись голами з пенальті, на гол Мареджи результативно відповів Фегулі. В другому таймі Олівейра знову збільшив розрив між командами, однак Дердійок на 65 хвилині відіграв один гол, а вже за 2 хвилини Фегулі у розпачі був змушений хапатись за голову, оскільки не реалізував пенальті. Порту більше не дав створити нагод біля власних воріт і довів матч до перемоги.

Завдяки цій перемозі Порту набрав 16 очок і з першого місця вийшов з групи, Галатасарай з 4 пунктами обігнав Локомотив у боротьбі за путівку до Ліги Європи.

Ліга чемпіонів6 турТюрк Телеком Арена (Стамбул)

Галатасарай - Порту: Вівторок 11 грудня 2018

Галатасарай
Матч завершено
2 : 3
Порту
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