Ліга чемпіонів: Порту в гостях обіграв Галатасарай

В заключному турі Ліги чемпіонів Порту переміг Галатасарай. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2018/19, група D, 6 тур

Галатасарай – Порту – 2:3

Голи: Фегулі, 45+1, (пен), Дердійок, 65 – Феліпе, 17, Мареджа, 42, (пен), С. Олівейра, 57

Нереалізований пенальті: Фегулі, 66

Останній матч групового етапу нічого не вирішував для Порту, а от Галатасараю бажано було б перемогти, аби напевне потрапити у Лігу Європи. Проте повели у рахунку португальці, Феліпе замкнув навіс Теллеса зі штрафного. А перед перервою команди обмінялись голами з пенальті, на гол Мареджи результативно відповів Фегулі. В другому таймі Олівейра знову збільшив розрив між командами, однак Дердійок на 65 хвилині відіграв один гол, а вже за 2 хвилини Фегулі у розпачі був змушений хапатись за голову, оскільки не реалізував пенальті. Порту більше не дав створити нагод біля власних воріт і довів матч до перемоги.

Завдяки цій перемозі Порту набрав 16 очок і з першого місця вийшов з групи, Галатасарай з 4 пунктами обігнав Локомотив у боротьбі за путівку до Ліги Європи.