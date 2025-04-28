"Кожна команда зіграла по-хорошому й огидному тайму. Для вболівальників, думаю, вийшла чудова гра. Другий тайм Динамо зіграло по-чемпіонськи. Загнали Шахтар у штрафний і не відпускали. Там не 2:2 мало бути, а 6:2. Штанга, Ванат не влучив із чотирьох метрів, а то і з трьох. Для мене Динамо виграло цей матч, якщо виходити від другого тайму.

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По перерві в Динамо взагалі жодних шансів не повинно було бути. Проте на другий тайм на поле вийшли зовсім інші команди. Шахтар я взагалі не впізнав! Що Пушіч там тренує?! Гравці "гірників" не знають куди бігти й що робити. З першої хвилини другого тайму Динамо заграло, як чемпіон України. Таке відчуття, що Шахтар удев'ятьох грав.

Я б на місці Ріната Леонідовича давно зробив висновки й вигнав Пушіча з команди. Шахтар взагалі нічого не показав, два м'ячі тільки з подачі динамівців забив! Ні ударів, ні атак. Донецький клуб уже ні за що не бореться в чемпіонаті, то навіщо тримати Пушіча?" – сказав Леоненко у коментарі BLIK.

Нагадаємо, після 26-ти турів Динамо з 64-ма пунктами залишається на вершині турнірної таблиці УПЛ і випереджає Олександрію на 4 пункти. Шахтар з 54-ма балами третій.

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