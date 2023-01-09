Легенда Дніпра зворушливо попрощався з футболом, натякнувши на тренерську роботу цитатою Кройфа
Колишній гравець Дніпра, Чорноморця, Динамо та низки інших клубів Сергій Кравченко прокоментував завершення своєї ігрової кар'єри.
"Дякую тобі, футбол. Мені завжди здавалося, що цей день не настане ніколи, але час прийшов. Я полюбив футбол із самого малечку. Скільки себе пам’ятаю – завжди мріяв стати футболістом. І ця мрія здійснилася. І так, що я не пам’ятаю жодного матчу, жодного тренування, на які б я виходив без бажання працювати та грати. Це був справжній футбольний кайф. Так було в кожній команді, і вони всі назавжди залишаться в моєму серці.
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Я дякую всім своїм тренерам, партнерам та персоналу, з якими мені пощастило прожити це футбольне життя. Я завжди поважав уболівальників і цінував їхню підтримку. Я вдячний своїй сім’ї, яка постійно була поруч і пропускала через себе всі мої емоції.
Упевнений, футбол і надалі буде невід’ємною частиною мого життя, але це буде вже інше, нове життя. У мирній та вільній країні. "Найкраща у світі справа – грати у футбол", – сказав одного разу легендарний Йохан Кройф. А потім додав: "Друга найкраща справа – тренувати". Сподіваюся, так буде й у мене. Тож до нових зустрічей на футбольних полях", – написав Кравченко на своїй сторінці в Instagram.
Зауважимо, що Кравченко за свою кар'єру встиг пограти за азербайджанський Карабах, а в Україні за Ворсклу, Динамо, Дніпро, Волинь, СК Дніпро-1 та Чорноморець. Серед трофеїв – перемога в чемпіонаті, Кубку та Суперкубку України, а також срібна медаль Ліги Європи 2014/15.
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