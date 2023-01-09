"Дякую тобі, футбол. Мені завжди здавалося, що цей день не настане ніколи, але час прийшов. Я полюбив футбол із самого малечку. Скільки себе пам’ятаю – завжди мріяв стати футболістом. І ця мрія здійснилася. І так, що я не пам’ятаю жодного матчу, жодного тренування, на які б я виходив без бажання працювати та грати. Це був справжній футбольний кайф. Так було в кожній команді, і вони всі назавжди залишаться в моєму серці.

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Я дякую всім своїм тренерам, партнерам та персоналу, з якими мені пощастило прожити це футбольне життя. Я завжди поважав уболівальників і цінував їхню підтримку. Я вдячний своїй сім’ї, яка постійно була поруч і пропускала через себе всі мої емоції.

Упевнений, футбол і надалі буде невід’ємною частиною мого життя, але це буде вже інше, нове життя. У мирній та вільній країні. "Найкраща у світі справа – грати у футбол", – сказав одного разу легендарний Йохан Кройф. А потім додав: "Друга найкраща справа – тренувати". Сподіваюся, так буде й у мене. Тож до нових зустрічей на футбольних полях", – написав Кравченко на своїй сторінці в Instagram.

Зауважимо, що Кравченко за свою кар'єру встиг пограти за азербайджанський Карабах, а в Україні за Ворсклу, Динамо, Дніпро, Волинь, СК Дніпро-1 та Чорноморець. Серед трофеїв – перемога в чемпіонаті, Кубку та Суперкубку України, а також срібна медаль Ліги Європи 2014/15.

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