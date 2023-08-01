"У мене хороші враження від того, що я побачив у клубі. Все виглядає добре, інфраструктура на високому рівні, тож тут буде приємно працювати. Ще недавно Суонсі був у АПЛ. Перед трансфером я спілкувався з тренером, ми добре поговорили. Думаю, футбол тут підходить мені, фізичний аспект підходить мені.

Кухаревич офіційно перебрався в клуб Чемпіоншипу

Ситуація в Україні? Складно перебувати поза межами країни, коли йде війна. Хочу сказати, що війна не закінчилась. Дякую Великій Британії та Уельсу за підтримку українців. Ваші країни стали для багатьох українців другим домом", – сказав Кухаревич в коментарі прес-службі.

Нагадаємо, Кухаревич підписав контракт зі Суонсі за схемою 3+1. Попередню кампанію валлійські "лебеді" завершили на десятій сходинці Чемпіоншипу, відставши від зони плей-офф всього на 3 очки.