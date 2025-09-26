Перехід в УПЛ поки що дається Епіцентру найважче. Команда має всього одну перемогу, програвши інші п'ять поєдинків, однак так сталося через безжальність календаря. Підопічні Сергія Нагорняка до середини вересня встигли зіграти з Динамо, Шахтарем, Колосом і Кривбасом (та і ЛНЗ нині дуже сильний). У більшості матчів кам'янчани давали гідний бій, але очок вони не приносять.

Втім, саме Епіцентр став співавтором найкращого матчу в цьогорічному чемпіонаті. У попередньому турі дебютант УПЛ видав феєричні 4:5 з Кривбасом, причому команда точно мала забивати п'ятий гол. Відзначився навіть Супряга, який перервав 5-річну "суху" серію, однак в цьому ж епізоді Владислав травмував лікоть. Цей трилер продемонстрував, що потенціал для виживання в еліті у Епіцентра є, але без перемог над командами рівня Кудрівки втриматись буде важко.

Сьогоднішній суперник подільців дещо збавив оберти. Підопічні Василя Баранова вже п'ять таймів поспіль грають без забитих голів, причому на цьому відрізку команда пропустила шість голів. Два останніх поєдинки Кудрівка програла – кривдниками стали Верес і Полісся. Ці результати контрастують зі стартом сезону, коли вдалося перемогти Олександрію, зіграти 2:2 з Карпатами й набрати 7 очок.

Втім, це ще не криза. Всього тиждень тому Кудрівка трималась у топ-3 УПЛ за очікуваними очками, а за очікуваними голами новачок перебував у топ-4. Моментів біля воріт Яшкова створили не так вже й багато – суперники мали забити всього 5,2 голи, але залетіло цілих 8 штук. Це й не дивно, коли граєш з Поліссям, Карпатами, Зорею й навіть Олександрією, у яких занадто потужний склад.

Словом, обидві команди добре виглядають в атаці й забагато дозволяють на власній половині. При цьому обидві здорово контратакують, а перемога потрібна за будь-яку ціну. Вболівальники можуть отримати дуже яскраве протистояння.

Кадрова ситуація

Травмовані: Потімков – Супряга

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Кудрівка – Епіцентр

Кудрівка: Яшков – Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук – Лосенко, Нагнойний – Козак, Сторчоус, Козак – Овусу

Епіцентр: Білик – Танчик, Григоращук, Мороз, Кирюханцев – Миронюк – Хоакінет, Джовані, Беженар, Янаков – Сидун

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5

Епіцентр дуже радикальний у своєму футболі. Підопічні Сергія Нагорняка або ставлять на сміливу гру й пропускають пачку голів (хоча й самі створюють чимало), або паркують "автобус" та мають 2-3 нагоди за матч. Кудрівка в цьому аспекті збалансованіша, однак Василь Баранов досі не знайшов оптимального складу – до 26 вересня він використав вже 28 футболістів.

Так чи інакше, обидві команди здорового контратакують і частенько помиляються позаду. Чомусь віриться, що Епіцентр не стане відсиджуватись – суперник не той, та і Сергій Нагорняк любить гру в атаку. Значить, є сенс поставити на тотал більше 2,5. Остання зустріч з Кудрівкою завершилась саме так (2:1 на користь кам'янчан).

Фото: ФК Епіцентр; ФК Кудрівка

