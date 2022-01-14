Кубок Африки, груповий етап

Група B

Малаві – Зімбабве – 2:1

Голи: Манго, 43, 58 – Ваді, 38

Група C

Марокко – Комори – 2:0

Голи: Амалла, 16, Абухлаль, 88

"Дербі Ліверпуля" завершилося нічиєю між Сенегалом і Гвінеєю – команди залишилися лідерами групи

Збірна Зімбабве відкрила рахунок у поєдинку з Малаві, але навіть така перевага і статус фаворита зустрічі не врятували номінальних гостей від поразки. Команда Малаві здійснила камбек та здобула першу перемогу на турнірі. Лідерами групи B залишаються Сенегал та Гвінея, у яких по 4 очки.

Марокко прогнозовано обіграло національну команду Коморських островів. Господарі повністю володіли грою і двома голами без відповіді здобули три очки. Марокканці з максимальним результатом очолюють групу C та вже гарантували собі місце у плей-офф, Комори залишаються на дні квартету.

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