У п'ятницю 8-й тур Першої ліги відкривав поєдинок між командами з Кременчука і Волочиська. Звіт про нього читайте на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 8-й тур

Кремінь – Агробізнес – 3:1

Голи: Бойко, 51, Панчишин, 56, Галата, 87 – Черненко, 8 (пен.)

Вилучення: Юхимович, 73 (Агробізнес, друга жовта картка)

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Катастрофічна ситуація, в яку загнав себе Агробізнес (лише одна перемога у 7 турах і, як наслідок, передостання сходинка у турнірній таблиці), змушувала підопічних Олександра Чижевського з перших хвилин йти вперед. Вже на восьмій хвилині гості заробили право на одинадцятиметровий – Олег Синиця після прострілу Івана Когута влучив у руку захиснику Кременя Олександру Головку. Удар у Руслана Черненка з позначки відверто не вдався, але м'яч таки закотився у правий кут воріт.

Господарі змогли відігратись лише на початку другого тайму. Віталій Бойко з-за меж штрафного майданчика зі стандарту закручував м'яч у ворота, а захисник гостей головою допоміг йому у цьому – мінімального доторку до сфери цілком вистачило аби рахунок став рівним. Після гола Кремінь впіймав кураж і затис суперника біля його воріт. Зрештою, це призвело до успіху – Орест Панчишин з лінії карного майданчика вгатив круглого під поперечину.

Згодом Агробізнес взагалі залишився у меншості: Дмитро Юхимович протягом хвилини заробив два "гірчичники" (за безглуздий фол у центрі поля і за зрив атаки), чим максимально ускладнив завдання своїй команді. Кремінь скористався чисельною перевагою сповна і за три хвилини до завершення матчу забив дещо курйозний гол – гравці з Волочиська були впевнені, що арбітр зафіксує положення поза грою, натомість Денис Галата зіграв до кінця і головою потроїв перевагу своєї команди.

Перемога дозволила Кременю набрати 12 очок і піднятись на шосту сходинку турнірної таблиці, Агробізнес з 6 пунктами залишився п'ятнадцятим.

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