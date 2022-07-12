Аталанта, як і раніше, не розраховує на 26-річного українця, який відіграв минулий сезон на правах оренди у Спеції. Нещодавно з'явилася інформація про можливе повернення Коваленка в Шахтар, але сам гравець налаштований таки заграти в Серії А.

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Півзахисник прагне продовжити своє перебування у Спеції. Наразі клуб веде перемовини з Аталантою про нову оренду українця на сезон 2022/23, Про це повідомляє Calcio Spezia.

У минулій кампанії Коваленко зіграв за Спецію 27 матчів, забив 1 гол і 4 рази асистував партнерам. Його угода з Аталантою розрахована ще на 3 роки.

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