Зимовий новачок "Богині" Віктор Коваленко має шанси змінити клубну прописку вже влітку. В його послугах зацікавлений клуб з Італії.

25-річний українець наприкінці поточного сезону Серії А може опинитись у Болоньї, повідомляє FantaMaster. Її наставник Сініша Міхайловіч є прихильником таланту Коваленка.

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Через це головний тренер "червоно-білих" вже попросив клубний менеджмент провести перемовини з Аталантою щодо потенційного переходу Віктора. Бергамаски ж розглядають варіант з орендою, яка може посприяти кращій адаптації хавбека в італійському футболі. Очікується, що це має допомогти йому ще й сповна розкрити свій потенціал.

Нагадаємо, Коваленко перебрався до команди Джан П'єро Гасперіні наприкінці зимового міжсезоння. З того часу українець провів лише три хвилини в офіційному поєдинку Серії А. Його контракт з Аталантою розрахований до 2025 року.

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