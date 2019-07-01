Коваль увійшов у топ-3 найефективніших голкіперів чемпіонату Саудівської Аравії

Український воротар Аль-Фатеха Максим Коваль продовжує підкорювати чемпіонат Саудівської Аравії.
Максим Коваль посів друге місце у рейтингу найефективніших воротарів минулого сезону чемпіонату Саудівської Аравії, повідомляє Eurosport KSA.
Коваль підписав повноцінний контракт з Аль-Фатехом
Очолює рейтинг найефективніших голкіперів Малік Асла із 122 пунктами. У Коваля 110 очок. Замикає трійку Аззедін Духа (97).
Нагадаємо, 26-річний українець провів минулий сезон у складі Аль-Фатеха на правах оренди.
У чемпіонаті Саудівської Аравії Коваль зіграв у 29 матчах, з яких 11 були "сухими". Клуб українця посів 9-ту сходинку турнірної таблиці за підсумками минулого сезону.