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Коваль увійшов у топ-3 найефективніших голкіперів чемпіонату Саудівської Аравії

20:04 299 Читать на русском
Коваль увійшов у топ-3 найефективніших голкіперів чемпіонату Саудівської Аравії
Максим Коваль / Фото ФК Аль-Фатех

Український воротар Аль-Фатеха Максим Коваль продовжує підкорювати чемпіонат Саудівської Аравії.

Максим Коваль посів друге місце у рейтингу найефективніших воротарів минулого сезону чемпіонату Саудівської Аравії, повідомляє Eurosport KSA.

Коваль підписав повноцінний контракт з Аль-Фатехом

Очолює рейтинг найефективніших голкіперів Малік Асла із 122 пунктами. У Коваля 110 очок. Замикає трійку Аззедін Духа (97).

Нагадаємо, 26-річний українець провів минулий сезон у складі Аль-Фатеха на правах оренди.

У чемпіонаті Саудівської Аравії Коваль зіграв у 29 матчах, з яких 11 були "сухими". Клуб українця посів 9-ту сходинку турнірної таблиці за підсумками минулого сезону.

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Теги
Українці за кордоном Світ Максим Коваль Максим Коваль Аль-Фатех Аль-Фатех
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