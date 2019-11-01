Коваль блискучим сейвом врятував Аль-Фатех від пропущеного гола

Український голкіпер Максим Коваль став героєм одного з ігрових епізодів матчу чемпіонату Саудівської Аравії.

У звітному матчі Аль-Фатех Коваля зіграв у феєричну нічию проти лідера тамтешнього чемпіонату Аль-Хіляля – 3:3.

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В одному з епізодів Максим продемонстрував усю свою майстерність, зумівши відбити м'яч після удару головою з близької відстані.

Ця нічия дозволила Аль-Фатеху набрати 5 залікових пунктів. Команда українського голкіпера після дев'яти турів посідає передостаннє місце у турнірній таблиці.

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