"Ми переграли суперника територіально, володіли перевагою, але створили мало гольових моментів. Шахтар грав низьким блоком за схемою 5-3-2. Дуже важко знаходити вільні зони проти такої схеми. А якщо і знаходиш, то потрібно володіти ідеальною майстерністю, щоб ними скористатися.

Шахтар Караганда – Колос – 0:0 (пенальті – 3:1) – відеоогляд матчу

Я задоволений тим, як ми гру вели, але незадоволений відсутністю гольових моментів. Створеного вчора мало для виходу в наступну стадію. Ми нормально відпрацьовували пенальті, Нурієв був найкращим на тренуваннях. Такі речі не натренуєш. Це психологія. Про що думає гравець, поки йде від центру поля до 11-метрової позначки.

Мені здається, що далі в турнірі нам траплялися б більш відкриті команди. Це проблема практично всіх українських команд – грати першим номером в атакувальний футбол. Для цього потрібні хороші виконавці, які вміють працювати з м'ячем на маленькому просторі. Нам краще даються ігри, коли ми граємо від оборони або в середній зоні, але сьогодні ми не могли так грати, бо суперник дозволяв атакувати. Розумію, що нас будуть критикувати в Україні, але ми на це заслужили", – сказав Костишин у коментарі прес-службі Колоса.

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