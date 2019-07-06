Костевич забив чудовий гол з дальньої відстані у матчі Леха проти Мітьюлланда Довбика

Захисник Володимир Костевич став однією з головних діючих осіб у товариській грі Леха і Мітьюлланда.

Міжсезоння-2019, товариський матч

Лех – Мітьюлланд – 2:1

Голи: Костевич, 34, Йевтіч, 56 – Паулінью, 53

Яремчук відзначився голом за Гент у третьому поспіль матчі

Володимир відкрив рахунок чудовим пострілом з 35 метрів, який застав зненацька голкіпера суперників. Цей гол так і залишився єдиним у першому таймі. Відразу після заміни Костевича Лех пропустив, однак вже за кілька хвилин Йевтіч відновив перевагу своєї команди і встановив підсумкові цифри на табло – 2:1. Український форвард Мітьюлланда Артем Довбик вийшов на заміну, втім результативними діями не відзначився.

Соболь відзначився асистом у першому матчі за Брюгге, однак команда зазнала нищівної поразки

Нагадаємо, Костевич захищає кольори Леха з січня 2017 року. До цього він виступав за Карпати.