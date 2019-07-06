Костевич забив чудовий гол з дальньої відстані у матчі Леха проти Мітьюлланда Довбика

Захисник Володимир Костевич став однією з головних діючих осіб у товариській грі Леха і Мітьюлланда.
Міжсезоння-2019, товариський матч
Лех – Мітьюлланд – 2:1
Голи: Костевич, 34, Йевтіч, 56 – Паулінью, 53
Яремчук відзначився голом за Гент у третьому поспіль матчі
Володимир відкрив рахунок чудовим пострілом з 35 метрів, який застав зненацька голкіпера суперників. Цей гол так і залишився єдиним у першому таймі. Відразу після заміни Костевича Лех пропустив, однак вже за кілька хвилин Йевтіч відновив перевагу своєї команди і встановив підсумкові цифри на табло – 2:1. Український форвард Мітьюлланда Артем Довбик вийшов на заміну, втім результативними діями не відзначився.
Соболь відзначився асистом у першому матчі за Брюгге, однак команда зазнала нищівної поразки
Нагадаємо, Костевич захищає кольори Леха з січня 2017 року. До цього він виступав за Карпати.