Дідьє Дешам цілком міг би сформувати дві збірні для участі у чемпіонаті Європи. Список футболістів, які опинилися за бортом турніру, насправді приголомшує.

Вони не поїдуть на Євро-2020 / L'Equipe

Як відомо, головною несподіванкою у заявці Франції стало повернення 33-річного Каріма Бензема, який не викликався до національної команди з 2015 року. Дідьє Дешам все ж викликав досвідченого форварда Реала, який провів блискучий сезон на клубному рівні – 29 голів та 8 асистів у 45-ти поєдинках.

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Однак поза списком Ле Бльо з різних причин опинилося чимало інших зіркових виконавців, які б точно не загубилися у будь-якій європейській збірній. По суті, Дешам міг сформувати ще одну команду, яка б не надто поступалася стартовій одинадцятці.

Судіть самі – у заявку "галльських півнів" не потрапили, зокрема, юний Едуардо Камавінга, на якого полюють топ-клуби Європи, а також майбутній захисник Баварії Дайот Упамекано. У воротах не знайшлося місця Альфонсу Ареола, а на флангах оборони цілком могли б зіграти Ферлан Менді (Реал Мадрид) та Тео Ернандес (Мілан).

Також виділяються імена Танге Ндомбеле (Тоттенхем), Набіля Фекіра (Бетіс), Антоні Марсьяля (Манчестер Юнайтед), Флоріана Товена (влітку змінить Марсель на мексиканський Тігрес) та Александера Ляказетта (Арсенал). Що не лінія – то зірки!

Зауважимо, на Євро-2020 французи потрапили в одну групу з Німеччиною, Португалією та Угорщиною. Перший матч чинні чемпіони Європи проведуть 15 червня проти Бундестім.

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