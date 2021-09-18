Суботню програму восьмого туру УПЛ відкривав поєдинок між Інгульцем та Колосом. Попри зливу, у перші хвилини команди грали практично без центру поля і небезпечні моменти поблизу обох воріт виникали регулярно.

Десна на останніх хвилинах вирвала перемогу над Рухом – сіверяни перервали 3-матчеву безвиграшну серію

Вже на п'ятій хвилині під час однієї з атак м'яч влучив в руку Євгена Опанасенка. Віталій Романов вказав на одинадцятиметрову позначку. Кирило Петров по-піжонськи легко пробив у лівий кут воріт – Євген Гальчук вгадав напрямок удару і накрив сферу. У наступній атаці вже кіпер Колоса Кирило Фесюн врятував ковалівців від вірного гола. Початок багатообіцяючий!

На 15-й хвилині Олег Ільїн вирізав хороший навіс з правого флангу у напрямку Лисенка, який чатував у штрафному Інгульця – Гальчук перевів на кутовий. За хвилину Євген мало не привіз гол у свої ворота – почав обігрувати на лінії Ренана, м'яч відскочив до Лисенка і той парашутом перекидував кіпера. Забракло лічених сантиметрів. За мить петровці розігнали атаку у відповідь і Артем Сітало вивів Інгулець вперед. Проте арбітр зафіксував доволі суперечливий офсайд, скасувавши гол. До слова, VAR на матчі не працював, тож епізод залишиться на совісті рефері.

На 25-й хвилині Колос заробив право на штрафний і Олександр Чорноморець зі стандарту поцілив низом у дальній кут. Гальчук не встиг вчасно відреагувати, стрибнув з запізненням, плюс м'яч торкнувся газону і відскок дезорієнтував голкіпера. Цей гол для 28-річного захисника став дебютним за Колос в УПЛ. Раніше за "хліборобів" він забивав лише одного разу ще у Першій лізі. За десять хвилин до перерви Інгулець спромігся зрівняти, але арбітр помітив гру рукою.

У другому таймі дощ трохи заспокоївся, однак поле продовжувало нагадувати басейн. В одному з епізодів в середині тайму саме якість трав'яного покриття стала причиною травми Богданова, який підвернув ногу. Згодом дісталось і Фесюну – Сітало після навісу зі штрафного влетів в голкіпера Колоса, завдавши останньому травми – лікарям не без проблем вдалось поставити на ноги Кирила.

Інгулець вперто намагався забити з другого поверху, шукаючи навісами у штрафному Сітала, але захисники ковалівців банально перегравали суперника у повітрі. За десять хвилин до кінця В'ячеслав Чурко міг вирішувати долю матчу – у карколомному стрибку йому не вдалось дотягнутись до сфери після прострілу партнера. Згодом Ніка Сітчінава протягнув м'яч через півполя, увірвався у штрафний майданчик і був заблокований своїм колишнім одноклубником – капітаном Інгульця Максимом Ковальовим.

Навала Інгульця вже у доданий час вилилась в контратаку Колоса і божевільний постріл з-за меж штрафного від Чурка – м'яч по дузі обійшов кіпера і влетів прямо під стійку.

Перемога дозволила Колосу перервати чотириматчеву безвиграшну серію – ковалівці набрали 8 очок і піднялись на десяту сходинку турнірної таблиці УПЛ. Інгулець з 7 пунктами став одинадцятим.

Ярмоленко і Ко проти Роналду, Реал у битві лідерів Прімери, кризовий Ювентус прийме Мілан – топ-матчі вікенду