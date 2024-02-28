Кубок Польщі, чвертьфінал

П'яст Глівіце – Ракув – 3:0

Голи: Гук, 25, Червінскі, 49, Гарсія, 68

Це було своєрідне українське дербі. Владислав Кочергін вийшов у основі Ракува, а господарі з перших хвилин випустили Сергія Крикуна, який носить захисну маску на обличчі.

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Матч завершився гучним фіаско чемпіона Польщі. Ракув пропустив від Гука у першому таймі, а по перерві зазнав розгрому. Кочергіна зняли на 72-й хвилині за рахунку 3:0. Незабаром поле покинув і Крикун у явно кращому настрої.

До півфіналу також пробилась Погонь Щецин, ще два учасника визначаться сьогодні. Кубок Польщі точно матиме нового володаря, оскільки минулорічний переможець, Легія, вже вилетіла.

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