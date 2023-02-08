"Футбольний клуб Минай щиро дякує тепер уже колишньому помічнику головного тренера Ігорю Лучкевичу за виконану роботу в клубі і бажає успіхів у подальшій кар'єрі", – повідомляє прес-служба "лисів".

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Фахівець приєднався до тренерського штабу Володимира Шарана у січні 2022 року. Нещодавно він переїхав у США і працевлаштувався у клубі Насьональ із міста Ноксвілл. Там він працює дитячим тренером, а також є технічним директором клубу.

До слова, за свою кар'єру гравця він встиг пограти за запорізький та донецький Металурги, Карпати та Таврію. Провів 2 матчі за збірну України. Тренувати розпочав у 2006 році (працював у Металург З, Полтаві та Минаї).

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