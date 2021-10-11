"У нас були пропозиції від російських клубів, які миттєво могли вирішити цю проблему (переслідування Шкуріна з боку влади Білорусі – прим.). Ми це знали, і потенційні клуби Іллі в РПЛ ця проблема не лякала.

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Але коли ухвалювали рішення щодо ЦСКА, Ілля говорив, що не хоче грати в Росії. Така розмова була. ЦСКА відрізняється розумною трансферною політикою, підходом до футболу. До того ж, там був білоруський тренер. Але в один момент він сказав: "Я хочу їхати туди, де буду грати. Але в Росії грати не хочу". І тоді ми витратили багато часу, щоб прийняти рішення піти з ЦСКА.

Це було обопільне рішення, тому що прийшов новий тренер після Гончаренка, ми побачили його ставлення до футболіста. Було зрозуміло, що шансів грати в ЦСКА у Шкуріна дуже мало. Але тоді говорили тільки про футбол, а не про ситуацію в Білорусі або військкоматі", – поділився Ісаєв у інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Шкурін перебрався до Динамо влітку 2021 року на правах оренди, провів 7 матчів в усіх змаганнях та віддав 3 результативні передачі. До цього він сезон провів у московському ЦСКА, де за 14 матчів забив 3 голи.

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