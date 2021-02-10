"Мало хто знає, що ми ще чекаємо на гроші від Шахтаря за трансфер Густаво Бланко Лещука в Антальяспор. І там теж досить непогана сума. Ми сподіваємося отримати ці гроші від Шахтаря", – сказав Болотніков для YouTube-каналу львівського клубу.

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У 2017-му аргентинський форвард перейшов з Карпат у Шахтар. За інформацією ЗМІ, "гірники" заплатили за гравця 200 тисяч євро. Згодом Шахтар продав Густаво у турецький Антальяспор, і львів'яни розраховують саме на відсоток від перепродажу нападника.

Зараз Бланко Лещук виступає у Сегунді, захищаючи кольори Ов'єдо.

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