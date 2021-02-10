Карпати ще очікують на гроші від Шахтаря за трансфер Бланко Лещука
Директор зі стратегічного розвитку Карпат Сергій Болотніков пригадав про борги Шахтаря.
"Мало хто знає, що ми ще чекаємо на гроші від Шахтаря за трансфер Густаво Бланко Лещука в Антальяспор. І там теж досить непогана сума. Ми сподіваємося отримати ці гроші від Шахтаря", – сказав Болотніков для YouTube-каналу львівського клубу.
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У 2017-му аргентинський форвард перейшов з Карпат у Шахтар. За інформацією ЗМІ, "гірники" заплатили за гравця 200 тисяч євро. Згодом Шахтар продав Густаво у турецький Антальяспор, і львів'яни розраховують саме на відсоток від перепродажу нападника.
Зараз Бланко Лещук виступає у Сегунді, захищаючи кольори Ов'єдо.
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