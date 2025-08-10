Туран провів ротацію, а Лупашко провів експеримент

Інакше й бути не могло, враховуючи логістику Шахтаря й складність суперника у Лізі Європи. Турецький коуч залишив у запасі Матвієнка, Педро Енріке, Вінісіуса, Очеретька й Аліссона, а Траоре, Егіналду й Кевін пропускали зустріч через травми. І все одно склад донеччан виглядав потужно – явними резервістами виступають тільки Грам і Азаров.

Владислав Лупашко ж дещо здивував схемою з двома опорниками, випустивши окрім Альвареса й ще й Танду. Останній формально був "вісімкою", але по суті він допомагав у оборонній роботі в центрі. Такої розстановки у Карпатах ще не пригадується – а особливо здивувало, що жертвою експерименту став Брунінью.

Прекрасний перший тайм

Львів'яни прогнозовано накрили Шахтар високим пресингом і агресивними відбираннями після втрат. Тиск був таким сильним, що перші атаки "гірники" почали проводити десь на 3-й чи 4-й хвилині. Втім, вже на 9-й хвилині гості відкрили рахунок – і зробили це красиво.

Педрінью виконав діагональ на лівий фланг в ноги Невертону, а той змістився на край штрафного та зіграв у стіночку з Судаковим. Георгій виконав пас п'яткою, а бразилець переклав м'яч під праву й закрутив його під дальню стійку – 0:1.

Цей гол мав би вибити Карпати з колії. Дійсно, на короткий час Шахтар впевнено контролював гру, рідко віддаючи м'яч в ноги Карпат. Тим більш неочікуваним став гол "левів" у відповідь, проведений вже на 17-й хвилині. Донеччани самі допомогли забити, однак першопричиною стала інтенсивність господарів у боротьбі.

Грам віддав передачу в центр на Еліаса, якого ще до прийому м'яча накрило декілька львів'ян. Подальше відбирання продовжилось передачею Альвареса на хід Невесу. Ігор хитнув Альвареса на куті штрафного та потужно пробив під дальню – 1:1!

Втім, щастя галичан тривало недовго. Вже на 23-й хвилині Шахтар відновив свою перевагу в рахунку, організувавши комбінацію за участі Судакова, Невертона, Еліаса, Марлона й Педрінью. Вона завершилась передачею під ривок Коноплі – Юхим же замість очікуваного прострілу виконав навіс, який на дальній стійці замкнув Еліас. 1:2!

Карпати не розклеїлись. Під рясною львівською зливою вони гідно боролись з грандом, нав'язуючи купу боротьби на чужій третині й час від часу підіймаючи темп. Бракувало тільки гострих епізодів, але Шахтар створював мало. За 20 хвилин після другого гола команда мала тільки два моменти.

На 29-й хвилині стандарт гостей продовжився скидкою на лівий край карного майданчика, яку Судаков замикав ударом метрів з восьми. Постріл Георгія встигли накрити. На 37-й же Еліас вивів Марлона практично віч-на-віч, однак його подальший удар в останню мить заблокували.

Карпати могли бути винагородженими за старання прямо перед перервою, коли вдалося заробити небезпечний штрафний. Мірошніченко завдав прямого удару, вицілюючи ближню дев'ятку – втім, Шахтар врятувала поперечина! Зрештою, арбітр відправив команди у роздягальні за рахунку 1:2.

Карпати задавили Шахтар у другому таймі

Стартова 45-хвилинка виявилась рівною. За ударами, наприклад, було 8:7 на користь "зелено-білих". Тренерів це не влаштовувало: Арда Туран замість Педрінью випустив Шведа, а Владислав Лупашку зняв Танду заради Брунінью. Втім, заміни були не тільки кадровими, а й ментальними.

З перших же хвилин Карпати пішли уперед, приймаючи сміливі рішення. Так, на 48-й хвилині Шах опинився на лівому фланзі й пройшов поміж двох захисників. Артур увірвався на край штрафного та пробив у ближній кут, однак м'яч пройшов поруч зі стійкою. За хвилину він вже цілеспрямовано відкрився у цій зоні й пробив туди ж – але вже не настільки гостро.

Швед невдовзі міг покарати за марнотратство. На 55-й хвилині Конопля вирізав простріл точно на 11 метрів, де усі забули про Мар'яна. Нападник пробачив рідний клуб, вгативши над поперечкою. Цей момент у наступні 20 хвилин став останнім для донеччан.

Карпати ж почали набирати оберти. Львів'яни заробляли стандарти й ловили суперника на контратаках. З кожною хвилиною донеччани діяли більш нервово. Такий футбол швидко вилився у два голи "зелено-білих" – на 57-й хвилині подача Мірошніченка закрутилась у дальній кут, а на 66-й Краснопір реалізував вихід віч-на-віч з пасу Брунінью.

Обидва взяття воріт скасували через офсайд. Із Краснопіром, якого випустили на заміну, все було очевидно – а от штрафний Мірошніченка обурив публіку. Бабогло перебував у положенні поза грою й тягнувся за подачею, а значить приймав участь у епізоді. Він не дотягнувся до сфери, але після втручання VAR арбітр не зарахував гол.

Арда Туран все зрозумів ще на 61-й хвилині. У бій підняли Марлона, Очеретька й Аліссона. Останній міг зламати Карпати на 72-й хвилині, виконавши рейд правим флангом з обіграшем Педрозу 1-в-1. Бразилець зайшов на правий край штрафного, але при ударі м'яч звалився з його ноги.

Владислав Лупашко теж не сидів, склавши руки. На 72-й хвилині він випустив Вітора й Карабіна – і вгадав на всі 100. Всього через п'ять хвилин всі заміни спрацювали: Вітор подав на дальню стійку, Карабін скинув її для Брунінью, а той розстріляв ворота Різника. 2:2!

Але Шахтар знову не дав львів'янам насолодитись успіхом. Вже на 82-й хвилині "гірники" забили втретє. Швед виконав закидання на правий край штрафного, звідки Бондаренко виконав простріл – Аліссон же замкнув. 2:3. Здавалося, що це кінець. Після класного пострілу Шведа на 89-й хвилині все точно мало завершитись, але м'яч пройшов поруч з каркасом.

Арбітр тим часом компенсував сім хвилин. Карпатам для камбеку вистачило однієї – Педрозу вклав Коноплю у боротьбі на лівому фланзі й подав на ближню стійку, а свіжий Краснопір головою прошив Різника. 3:3! Арда Туран знову втратив перемогу у Львові в компенсований час – прямо як у 2010 році, в легендарному матчі Галатасарая на "Україні".

Хоча цей гол міг бути не останнім. Шахтар ледь не врятувався зусиллями Судакова, відкрившись на лівому краю штрафного й завдавши потужного удару під саму ближню стійку. Героєм львів'ян став Домчак, який виконав сейв. Зрештою, в обопільних атаках битва добігла кінця – 3:3 у Львові! Браво!

