Карпати оголосили про відхід Підківки

Львівський клуб припинив співпрацю з голкіпером Романом Підківкою, який є вихованцем "зелено-білих".

Про відхід 24-річного футболіста повідомив офіційний сайт Карпат. Контракт розірваний за обопільною згодою.

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Зазначимо, що Підківка дебютував за Карпати у сезоні 2013/14. За всю кар'єру воротар лише раз покидав львівський клуб – у сезоні 2017/18 він на правах оренди виступав за київський Арсенал. У першій частині поточного розіграшу УПЛ він зіграв 10 матчів.

Нагадаємо, що вчора Карпати оголосили про відхід Олександра Кучера, Олексія Ковтуна, Сергія Вакуленка та Назара Вербного, які стали вільними агентами. Також "зелено-білі" продали Олексія Гуцуляка в Десну.

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