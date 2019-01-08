Карпати не змогли домовитись із Скрипником, – ЗМІ

Фахівець Віктор Скрипник міг повернутися в Україну.

Карпати пропонували українському спеціалісту Віктору Скрипнику очолити команду вже цієї зими, повідомляє Sport Arena.

Головко може замінити Скрипника на тренерському містку Риги

Сторони не змогли домовитись. Перемовини тривали близько двох тижнів, але не увінчалися успіхом. Останнім місцем роботи Скрипника була Рига, з якою українець став чемпіоном Латвії. За інформацією джерела, контракт Віктора з командою діяв ще рік, однак фахівець вирішив достроково покинути клуб.

Нагадаємо, що після відходу Жозе Мораіша на тренерському містку Карпат тимчасово працює Олег Бойчишин.

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