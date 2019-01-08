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Карпати не змогли домовитись із Скрипником, – ЗМІ

20:44 65 Читать на русском
Карпати не змогли домовитись із Скрипником, – ЗМІ
Віктор Скрипник / Соцмережі

Фахівець Віктор Скрипник міг повернутися в Україну.

Карпати пропонували українському спеціалісту Віктору Скрипнику очолити команду вже цієї зими, повідомляє Sport Arena.

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Сторони не змогли домовитись. Перемовини тривали близько двох тижнів, але не увінчалися успіхом. Останнім місцем роботи Скрипника була Рига, з якою українець став чемпіоном Латвії. За інформацією джерела, контракт Віктора з командою діяв ще рік, однак фахівець вирішив достроково покинути клуб.

Нагадаємо, що після відходу Жозе Мораіша на тренерському містку Карпат тимчасово працює Олег Бойчишин.

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Теги
Карпати Карпати Віктор Скрипник Віктор Скрипник Українці за кордоном
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