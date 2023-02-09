"Ребров запрошував у Аль-Айн? Ну, ми спілкувалися, але нічого, до конкретики не дійшло. Відновити співпрацю з Ярмоленком і Ребровим? Так, може, все ще попереду, я ж не знаю. Чи бачив мене Ребров основним – краще в Сергія Станіславовича запитати.

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Якщо чесно, я підтримую зв'язок майже з усіма тренерами, якими працював. Ми зідзвонюємося. Не щомісяця, але я тримаю зв'язок. Із Сергієм Станіславовичем у нас гарне спілкування було, і зараз, якщо зателефонуємо, то теж будемо добре спілкуватися. Щодо основний чи не основний – краще в нього запитати", – поділився Сидорчук в інтерв'ю Sportarena.

Додамо, що Сергій виступає за Динамо вже майже 10 років, приєднавшись до київського клубу в липні 2013 року. За цей час півзахисник зіграв 307 матчів за киян, відзначившись 20 голами та 21 асистом.

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