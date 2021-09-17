Качараба покинув матч Ліги конференцій на ношах – українець вибув на тривалий час
Захисник Славії Тарас Качараба не зміг дограти до кінця матч 1-го туру групового етапу Ліги конференцій проти Уніон Берліна.
На початку другого тайму Качараба зіштовхнувся з суперником, внаслідок чого зазнав перелому виличної дуги.
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Українець не зміг покинути поле власними силами – захисника винесли на ношах. Офіційний твіттер Славії повідомляє, що Качараба пропустить від 4 до 6 тижнів, проте Тарасу належить пройти поглиблений медогляд.
До слова, захисник збірної України провів 7 матчів за Славію у поточному сезоні, у яких відзначився забитим голом. Також Качараба дебютував у складі "синьо-жовтих".
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