Захисник Славії Тарас Качараба не зміг дограти до кінця матч 1-го туру групового етапу Ліги конференцій проти Уніон Берліна.

На початку другого тайму Качараба зіштовхнувся з суперником, внаслідок чого зазнав перелому виличної дуги.

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Українець не зміг покинути поле власними силами – захисника винесли на ношах. Офіційний твіттер Славії повідомляє, що Качараба пропустить від 4 до 6 тижнів, проте Тарасу належить пройти поглиблений медогляд.

До слова, захисник збірної України провів 7 матчів за Славію у поточному сезоні, у яких відзначився забитим голом. Також Качараба дебютував у складі "синьо-жовтих".

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