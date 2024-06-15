Італійці та албанці зустрічаються на груповому етапі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 1-го туру групового етапу Євро-2024 між збірними Італії та Албанії стартує о 22:00 за київським часом. Поєдинок пройде у Дортмунді. Телетрансляція доступна на платформі MEGOGO.

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Обидві збірні опинилися в групі В, де також розташувались Іспанія та Хорватія. "Фурія Роха" завдяки розгрому "ватрених" вирвалась у лідери "квартету смерті", тож команді Лучано Спаллетті теж необхідно перемагати. Албанців же може влаштувати й поразка, якщо вдасться уникнути розгрому – тоді підопічні Сільвіньйо залишаться на третій позиції.

Стартові склади

Італія:

Запасні: Вікаріо, Мерет, Белланова, Буонджорно, Гатті, Дарміан, Дзакканьї, Ель-Шаараві, Камб'яссо, Крістанте, Манчіні, Распадорі, Ретегі, Фаджолі, Фолоруншо

Албанія:

Запасні: Е. Беріша, Кастраті, Абраші, Аліїї, Балью, М. Беріша, Г'ясула, Даку, Кумбулла, Лачі, Манай, Мучі, Міхай, Ходжа, Ісмайлі

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