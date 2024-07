Протистояння у Штутгарті між збірними Іспанії та Німеччини охрестили "достроковим фіналом". Так собі назва, враховуючи афішу іншого матчу дня й потенційні афіші у півфіналах. З таким підходом кожен другий поєдинок на Євро-2024 стануть називати достроковим фіналом – а поєдинків, до речі, залишилось всього сім.

Німецькі фани налаштовані на перемогу в домашньому турнірі. Це вже справа честі, адже після двох ганебних чемпіонатів світу країна втратила футбольний престиж. Юліан Нагельсманн зумів його повернути, поставивши дуже агресивний футбол – але чи вистачить його для тріумфу над Іспанією?

Бундестім використовує схему з трьома атакувальними півзахисниками під нападником. Вони розташовуються вузько, відкриваються між лініями й отримують сотні точних передач від Крооса, а фулбеки атакують простір на флангах. Розгром Шотландії (5:1) у матчі-відкритті Євро-2024 продемонстрував, наскільки грізною може бути Німеччина у такій моделі.

Julian Nagelsmann speaking about the details of 'red zone' and how to pull the opppsition defensive chains to create space. pic.twitter.com/P0y4mvksX1

Втім, у цієї тактики є важливий мінус – вона вразлива до контрвипадів. Команда втрачає баланс між атакою та обороною, адже тили прикривають лише два центрбеки, опорник і повільний Кроос. При цьому лінія захисників у Юліана Нагельсманна допускає пристойну кількість помилок різного штибу.

Крім того, суперники адаптувались. Угорщина й Швейцарія оборонялись у схемі 5-2-3 – передня трійка пресингувала Крооса і Ко, в опорній зоні виникав перегруз, який змушував опускатись когось із "десяток", а на флангах тиснули 1-в-1. Центрбеки мадяр і альпійців ще й сміливо висмикувались з лінії, адже у них за спиною була підстраховка.

Німеччина завдяки хитрим переміщенням "десяток" все ж знаходила простір, однак атаки сильно гальмувались.

Against Germany's 3-1-5-1,Hungary defended in a 5-2-3 shape with the striker marking Andrich in the middle.Howewer,there was a lot of space on the side of the midfield 2 to exploit for Germany,and when the CBs stepped up to put pressure on the receiver they used the space behind. pic.twitter.com/Uug47SwrLM