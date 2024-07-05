Збірна Німеччини в рамках чвертьфіналу Євро-2024 приймає Іспанію. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Протистояння у Штутгарті між збірними Іспанії та Німеччини охрестили "достроковим фіналом". Так собі назва, враховуючи афішу іншого матчу дня й потенційні афіші у півфіналах. З таким підходом кожен другий поєдинок на Євро-2024 стануть називати достроковим фіналом – а поєдинків, до речі, залишилось всього сім.

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Німецькі фани налаштовані на перемогу в домашньому турнірі. Це вже справа честі, адже після двох ганебних чемпіонатів світу країна втратила футбольний престиж. Юліан Нагельсманн зумів його повернути, поставивши дуже агресивний футбол – але чи вистачить його для тріумфу над Іспанією?

Бундестім використовує схему з трьома атакувальними півзахисниками під нападником. Вони розташовуються вузько, відкриваються між лініями й отримують сотні точних передач від Крооса, а фулбеки атакують простір на флангах. Розгром Шотландії (5:1) у матчі-відкритті Євро-2024 продемонстрував, наскільки грізною може бути Німеччина у такій моделі.

Julian Nagelsmann speaking about the details of 'red zone' and how to pull the opppsition defensive chains to create space. pic.twitter.com/P0y4mvksX1 — Gaurav (@GauravAnlyst) July 2, 2024

Втім, у цієї тактики є важливий мінус – вона вразлива до контрвипадів. Команда втрачає баланс між атакою та обороною, адже тили прикривають лише два центрбеки, опорник і повільний Кроос. При цьому лінія захисників у Юліана Нагельсманна допускає пристойну кількість помилок різного штибу.

Крім того, суперники адаптувались. Угорщина й Швейцарія оборонялись у схемі 5-2-3 – передня трійка пресингувала Крооса і Ко, в опорній зоні виникав перегруз, який змушував опускатись когось із "десяток", а на флангах тиснули 1-в-1. Центрбеки мадяр і альпійців ще й сміливо висмикувались з лінії, адже у них за спиною була підстраховка.

Німеччина завдяки хитрим переміщенням "десяток" все ж знаходила простір, однак атаки сильно гальмувались.

Against Germany's 3-1-5-1,Hungary defended in a 5-2-3 shape with the striker marking Andrich in the middle.Howewer,there was a lot of space on the side of the midfield 2 to exploit for Germany,and when the CBs stepped up to put pressure on the receiver they used the space behind. pic.twitter.com/Uug47SwrLM — Peet (@goonerpeet) June 19, 2024

Очікувалось, що Юліан Нагельсманн проведе перестановки перед матчем 1/8 фіналу проти Данії, опускаючи Гюндогана до Андріха. Коуч же вирішив кинути у бій Сане – але не для ривків по флангу при зміщеннях Кімміха в центр. Лерой просто замінив Вірца по позиції й працював, як "десятка". Тренерський штаб нічого не змінював.

Як наслідок, з Данією теж зіграли неоднозначно. Ударна 10-хвилинка з купою стандартів ледь не знищила скандинавів, але після цього вони перехопили ініціативу й взагалі залишили Бундестім без ударів. Пауза через зливу дещо збила їхній темп, але в першу годину гра була рівною – Німеччина навіть пропустила гол, але VAR скасував його й подарував господарям пенальті.

У контексті протистояння з Іспанією всі ці особливості неабияк тривожать німецьку спільноту. "Фурія Роха" – з відривом найкраща команда Євро-2024 в плані вертикальної гри.

Реактивні й супертехнічні вінгери (Вільямс і Ямал), фантастичний пасинг Руїса та Родрі, вривання Педрі з глибини та відкривання Морати за спинами, агресивна гра фулбеків – все це знищило Хорватію, Італію та Грузію. Їх порвали на ганчірки.

¡QUÉ GOLAZO DE NICO WILLIAMS (2002)!

¡QUÉ PASE DE FABIÁN RUÍZ!#EURO2024 pic.twitter.com/d1x2Hkoras — Football Report (@FootballReprt) June 30, 2024

Вразливій обороні збірної Німеччини буде дуже складно стримувати прориви іспанців. Доведеться постійно перебудовуватись, підстраховувати, перевіряти орієнтири – підопічні Юліана Нагельсманна в цьому плані не вражають. Крім того, Іспанія здатна чинити дуже агресивний пресинг.

Що найбільш важливо, "Фурія Роха" може бути різною. Команда Луїса де ла Фуенте ефективна як при 70% володіння, так і при 47%. Вона не залежить від контролю м'яча, як при попередніх тренерах. Бундестім такою ж гнучкістю похизуватись не може, що продемонстрував поєдинок з Данією в 1/8 фіналу. Залишившись без м'яча в середині першого тайму, німці не завдали жодного удару.

Але невже господарі турніру приречені? Зовсім ні. Піренейці мають свої вразливості, які дуже невдало лягають на сильні якості суперника. Перш за все, в очі впадає правий фланг "Фурії", який шматували навіть грузини. Вони користувались недопрацюванням Ямала в обороні, висмикували в центр Карвахаля й таким чином відкривали весь фланг.

А у Німеччини в цій зоні оперує Мусіала – найкращий бомбардир і найкращий дриблер Євро-2024. Крім того, точну передачу з глибини метрів на 70 завжди готовий виконати лівий ЦЗ Шлоттербек (хоча і Рюдігер так вміє), не кажучи вже про Крооса. Другий гол у ворота Данії був показовим.

На лівому фланзі збірної Іспанії, до речі, проблеми схожі. Тут можуть прориватись Сане, Вірц або Кімміх.

Також неприємно здивували іспанські втрати м'яча в матчі з Грузією. Картвелі постійно вигравали нічийні м'ячі й розігрували шикарні контратаки, користуючись великою кількістю простору. Ці часті втрати нагадали поєдинок "Фурії" проти Хорватії – балканцям тоді вдалося перевантажити центр поля й виграти боротьбу (от тільки для цього їм довелося додатково розкривати тили). Тривожна тенденція.

Загалом, Іспанія здається дещо варіативнішою за Німеччину, але гра на зустрічних курсах, пресинг, дистрибуція м'яча та кадровий підбір у титанів Євро-2024 приблизно однакові. В цьому матчі дуже багато залежатиме від тренерських ходів – і тут дуже цікаво поглянути на Юліана Нагельсманна. Він може прийняти як геніальне рішення, так і провальне, а може взагалі нічого не змінювати.

Хай там як, сьогодні у Штутгарті очікується фантастичний матч. Будемо сподіватись, що ніхто не матиме проблем з його переглядом.

Орієнтовні склади на матч Іспанія – Німеччина

Іспанія: Сімон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Педрі, Родрі, Фабіан Руїс – Ямал, Мората, Вільямс

Німеччина: Нойєр – Кімміх, Рюдігер, Шлоттербек, Міттельштедт – Андріх, Кроос – Вірц, Ґюндоґан, Мусіала – Хаверц

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