Гравці Ворскли – захисник Максим Мельничук та півзахисник Юрій Козиренко – близькі до переходу в Інгулець, повідомляє ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, петровці, скоріше за все, підпишуть їх на постійній основі.

Нагадаємо, 23-річний Мельничук розпочав професіональну кар'єру в Динамо у 2016 році. У 2019-му перебрався у Ворсклу, звідки на правах оренди виступаd за Чорноморець та Інгулець. Його контракт з полтавцями чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

23-річний Козиренко – вихованець Динамо. У дорослому футболі дебютував за Ворсклу у 2018-му. Виступав в оренді за Гірник-Спорт та білоруську Іслоч. Його угода з "зелено-білими" завершується 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

До слова, Інгулець першу частину сезону УПЛ завершив на 14 сходинці, набравши 13 очок.

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