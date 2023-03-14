"Ми аналізували, говорили і переглядали нашу поразку від Спеції. Така поразка, як на Альберто Пікко, може трапитися раз на 500 матчів. Але це вже минуле, тепер потрібно думати про сьогодення. Це – завтрашній матч із Порту.

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У мене великі сумніви з приводу складу, який я завтра оберу з перших хвилин. Шкріняр був відсутній два тижні, його стан мені ще належить оцінити. Але я ціную, що він зробив все від себе залежне, щоб бути доступним до цього матчу. У мене також є сумніви з приводу Лукаку, Корреа теж відновився. Подивимося, як розвиватиметься матч.

Арбітр Шимон Марциняк? Він провів чудовий матч у Барселоні, коли ми зіграли внічию 3:3. Він тоді заслужено мене вилучив. Я впевнений, що завтра він відпрацює відмінно", – наводить слова Індзагі сайт FCInterNews.it.

Матч Порту – Інтер відбудеться у вівторок, 14 березня. Перша зустріч завершилася перемогою італійської команди з рахунком 1:0.

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