"Нерадзуррі" набрали жалюгідне очко у трьох останніх гостьових матчах Серії А – нічия зі Сампдорією, поразки від Болоньї та Спеції.

Переможний пенальті імені Коваленка у відеоогляді матчу Спеція – Інтер – 2:1

Після невдачі з "орлятами" Сімоне Індзагі і група гравців Інтера наважилася підійти до трибуни своїх фанатів, інформує La Gazzetta dello Sport. Чалханоглу навіть вирішив задобрити публіку футболкою. Фанати такий жест не оцінили, пожбуривши подарунок назад (Хакан смиренно натягнув його на себе).

Los jugadores encararon la puteada de los que viajaron a Spezia pic.twitter.com/7PpnQ5Pka3 — Tío interlatam (@interlatam) March 11, 2023

Вболівальники Інтера у грубій формі порадили команді не влаштовувати жодних подачок, а показувати гідний фуутбол. У вівторок (14 березня) підопічні Сімоне Індзагі зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ на полі Порту, де не можна допускати нового гостьового провалу. Міланці мають один гол фори завдяки домашній перемозі.

Коваленко заробив переможний пенальті – Інтер сенсаційно програв Спеції, яка перервала чорну серію