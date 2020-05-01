Холанд продовжує батл з ПСЖ – норвежець дотепно потролив Неймара і Ко

Найперспективніший форвард сучасного футболу Ерлінг Холанд не збирається відступати у протистоянні з паризькими зірками.

Заруба між Холандом і ПСЖ розпочалася в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У першому поєдинку Ерл прибив французів дублем і відсвяткував у стилі медитації. Перед матчем-відповіддю у Парижі норвежець завантажив у Snapchat селфі з підписом: "Моє місто, не ваше".

Це викликало обурення в зірок ПСЖ. Вони виграли домашню гру та вибили Борусію з Ліги чемпіонів, а після фінального свистка демонстративно сіли в позу медитації, насміхаючись зі свого кривдника. Неймар навіть відповів Холанду в соцмережах. Тепер свій хід знову зробив Ерлінг.

"Думаю, вони допомогли мені показати важливість медитації на весь світ. Вони самі довели, наскільки це важлива штука. Тому я вдячний їм за величезну допомогу", – сказав Холанд в інтерв'ю ESPN.

А от Кріштіану Роналду викликає в норвежця захоплення. "Ви можете прочитати з обличчя Роналду: "сьогодні я тут головний, сьогодні я забиватиму". А потім він бере і доводить все на полі. Це те, що мені подобається найбільше – наскільки відданою справі та голодною до успіху може бути людина", – продовжив Ерл.

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