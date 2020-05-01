Холанд продолжает батл с ПСЖ – норвежец остроумно потроллил Неймара и Ко

Самый перспективный форвард современного футбола Эрлинг Холанд не собирается отступать в противостоянии с парижскими звездами.

Заруба между Холандом и ПСЖ началась в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом поединке Эрл прибил французов дублем и отпраздновал в стиле медитации. Перед ответным матчем в Париже норвежец загрузил в Snapchat селфи с подписью: "Мой город, не ваш".

Это вызвало возмущение у звезд ПСЖ. Они выиграли домашнюю игру и выбили Боруссию из Лиги чемпионов, а после финального свистка демонстративно сели в позу медитации, насмехаясь над своим обидчиком. Неймар даже ответил Холанду в соцсетях. Теперь свой ход снова сделал Эрлинг.

"Думаю, они помогли мне показать важность медитации на весь мир. Они сами доказали, насколько это важная штука. Поэтому я благодарен им за огромную помощь", – сказал Холанд в интервью ESPN.

А вот Криштиану Роналду вызывает у норвежца восторг. "Вы можете прочитать на лице Роналду: "сегодня я здесь главный, сегодня я буду забивать ". А потом он берет и доказывает все на поле. Это то, что мне нравится больше всего – насколько преданным делу и голодным к успеху может быть человек", – продолжил Эрл.

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