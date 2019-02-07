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Хоакін забив гол прямим ударом з кутового в матчі Кубка Іспанії проти Валенсії

7 лютого 23:40 541 Читать на русском
Хоакін забив гол прямим ударом з кутового в матчі Кубка Іспанії проти Валенсії
Санчес Хоакін / AS

В першому півфінальому матчі Кубка Іспанії між Бетісом та Валенсією Санчес Хоакін відзначився класним забитим м'ячем з кутового.

На 54-й хвилині досвідчений Хоакін виконав удар з кутового та закрутив м'яч прямісінько у ворота. Голкіпер "проспав" удар у ближній кут та виносив м'яч, який вже був за лінією воріт. Щоправда, щоб визначити це, арбітрові довелося скористатися допомогою відеоасистента VAR.

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Цей м'яч став другим для Бетіса у цьому матчі. Станом на 80-хвилину "огірочки" переграють Валенсію з рахунком 2:1.

Кубок Іспанії1/2 фіналу, перші матчі

Бетіс - Валенсія: Четвер 07 лютого 2019

Бетіс
Матч завершено
2 : 2
Валенсія
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Теги
Іспанія Бетіс - Валенсія Санчес Хоакін Санчес Хоакін Бетіс Бетіс Красиві голи Відеоновини
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