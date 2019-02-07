Хоакін забив гол прямим ударом з кутового в матчі Кубка Іспанії проти Валенсії

В першому півфінальому матчі Кубка Іспанії між Бетісом та Валенсією Санчес Хоакін відзначився класним забитим м'ячем з кутового.

На 54-й хвилині досвідчений Хоакін виконав удар з кутового та закрутив м'яч прямісінько у ворота. Голкіпер "проспав" удар у ближній кут та виносив м'яч, який вже був за лінією воріт. Щоправда, щоб визначити це, арбітрові довелося скористатися допомогою відеоасистента VAR.

Хавбек АЗ забив гол прямим ударом з кутового – курйоз дня

Цей м'яч став другим для Бетіса у цьому матчі. Станом на 80-хвилину "огірочки" переграють Валенсію з рахунком 2:1.