Українець підписав контракт з Урарту, інформує прес-служба вірменського клубу.

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Раніше журналіст Олег Ящук розкрив умови угоди. Вона розрахована на півтора року, а Хльобас отримав непогану зарплатню, яку не можуть запропонувати більшість клубів УПЛ. Урарту – середняк чемпіонату Вірменії, розташувавшись на шостій сходинці з десяти.

Нагадаємо, 27-річний Хльобас є вихованцем Динамо, але за першу команду провів лише 2 матчі. Встиг пограти ще у Говерлі, Ворсклі, Десні, Колосі, мінському Динамо і казахському Ордабаси.

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