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Хачеріді: Мені б хотілося отримати грецький паспорт

25 червня 20:35 1621 Читать на русском
Хачеріді: Мені б хотілося отримати грецький паспорт
Євген Хачеріді / Фото: ФК ПАОК

Захисник ПАОКа Євген Хачеріді розповів про бажання отримати паспорт громадянина Греції.

"Я не народився в Греції, але моє коріння грецьке, тому для мене велика честь і відповідальність грати в грецькій команді. Я відчуваю себе тут, як вдома.

Що очікує на Хачеріді у ПАОКу?

Ми обговорювали можливість отримання грецького паспорта, але поки не знаю. Мені б цього хотілося", – цитує Хачеріді грецький портал to10.gr.

Нагадаємо, Хачеріді перейшов у ПАОК цього літа, підписавши з грецьким клубом 3-річний контракт.

Теги
Світ Євген Хачеріді Євген Хачеріді ПАОК ПАОК
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