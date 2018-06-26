Хачеріді: Мені б хотілося отримати грецький паспорт

Захисник ПАОКа Євген Хачеріді розповів про бажання отримати паспорт громадянина Греції.

"Я не народився в Греції, але моє коріння грецьке, тому для мене велика честь і відповідальність грати в грецькій команді. Я відчуваю себе тут, як вдома.

Що очікує на Хачеріді у ПАОКу?

Ми обговорювали можливість отримання грецького паспорта, але поки не знаю. Мені б цього хотілося", – цитує Хачеріді грецький портал to10.gr.

Нагадаємо, Хачеріді перейшов у ПАОК цього літа, підписавши з грецьким клубом 3-річний контракт.