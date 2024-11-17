У системі бірмінгемців Сохна провів 12 років, останні з яких страждав через серйозні травми. Саме вони стали причиною того, що Майлз так і не дебютував за першу команду Астон Вілли, а востаннє виходив на поле 21 жовтня 2022 року.

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"Із суперечливими почуттями я вирішив піти з професійного футболу через травму. Це було справді найважче рішення, яке мені колись доводилося ухвалювати. Останні три сезони були найважчими у моїй кар'єрі, як у психологічному, так і у фізичному плані. Після розриву передніх хрестоподібних зв'язок на обох колінах у двох сезонах поспіль та неймовірно важкої роботи, щоб відновитися після них. На жаль, понад рік тому я отримав іншу серйозну травму коліна, яка вимагала третьої операції.

Йдучи на операцію, я знав, що травма може потенційно покласти край кар'єрі, але я ніколи не думав, що це стане моєю реальністю. Попри те, що я роблю все можливе, щоб повернутися у форму, я все ще відчуваю сильний біль і набряк щоразу, коли виконую якусь інтенсивну діяльність. Внаслідок цього мені повідомили, що продовження моєї кар'єри серйозно вплине не тільки на мою здатність грати, але, що найважливіше, на якість мого життя в майбутньому.

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Хочу подякувати своїй сім'ї та друзям за їх незмінну підтримку протягом усієї моєї футбольної кар'єри, а також моїм колишнім одноклубникам та персоналу Астон Вілли за те, що вони зробили мої 12 років там такими особливими. Я отрима там спогади, які пронесу з собою через усе життя", – написав Майлз у своєму Instagram.