Україна

Двадцятий тур УПЛ стартував поєдинком СК Дніпро-1 – Львів. Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 5:1, продовживши свою рекордну серію в чемпіонаті – відео голів і огляд матчу.

Президент Миная Валерій Пересоляк потрапив під санкції РНБО через підозру у зв'язки з контрабандою. Як це вплине на майбутнє клубу в УПЛ – наразі невідомо.

Євген Селезньов тричі міг покинути Колос. Президент клубу Андрій Засуха розповів усе про скандал з колишнім нападником збірної України, який після інциденту на зборах в Туреччині був виключений із заявки.

Україна провалює старт відбору на ЧС-2022: неминуча розплата за ігнор "динамівця" і тактичний хаос Шевченка.

Трансфери

Ерлінг Холанд обирає між двома клубами. Пріоритетом для форварда Борусії Д є чемпіонат Іспанії.

Жерсон Родрігес може перейти в Бешикташ, стверджують турецькі ЗМІ. Стамбульський клуб вже начебто розпочав перемовини з Динамо.

Шахтар не готовий відпустити Тайсона до завершення контракту. Як відомо, скандальний бразилець тренується з дублем "гірників" після відмови вийти на заміну.

Андрій Лунін отримав дозвіл на відхід із Реала, запевняють в Іспанії. Голкіпером збірної України цікавляться відомі клуби.

Челсі став фаворитом на безкоштовне підписання Агуеро, який покине Манчестер Сіті по завершенні поточного сезону.

Світ

Колишній гравець Інтера жорстоко побив власного батька – порушника затримали страшенно п'яним і в закривавленому одязі.

Повернення Андрія Ярмоленка відкладається. Вінгер збірної України пропустить мінімум наступний матч Вест Хема.