Евертон і Брайтон зіграли внічию в 11-му турі АПЛ. Віталій Миколенко забив гол. Дивіться відеоогляд матчу 4 листопада 2023-го на "Футбол 24".

Вже на старті гри Віталій Миколенко забив гол, який став для нього дебютним у сезоні 2023/24. Захисник збірної України з другої спроби неробочою правою ногою вразив ворота Брайтона. Другий гол Миколенка у футболці Евертона.

Миколенко забив гол з неробочої ноги і зрівнявся з Мудриком в АПЛ – Де Дзербі курйозно поцупив перемогу Евертона

Брайтон швидко відігрався, однак гол Данка скасували через офсайд. Зрештою, команда Роберто Де Дзербі таки уникла поразки наприкінці гри. Мітома подавав з лівого флангу, але м'яч зачепив Ешлі Янга і влетів у ворота Пікфорда. Кіпер збірної Англії був безсилим.

1:1 – Евертон набрав 11 очок і посідає 15 місце АПЛ. Брайтон іде 7-м – 18 пунктів.