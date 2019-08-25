Фред може перейти у Фіорентину

Фіорентина зацікавилась колишнім хавбеком Шахтаря Фредом, який не зміг себе проявити у Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед прагне позбутись бразильського півзахисника Фреда. За інформацією Calciomercato, гравець може продовжити кар'єру у Фіорентині.

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Наразі нові боси "фіалок" вивчають можливість підписання футболіста. Більше того, мова йде про викуп. Манчестер Юнайтед хоче отримати не менше 30 млн євро.

Фред перебрався на Олд Траффорд рік тому з донецького Шахтаря за 57 млн євро, але відверто провалив сезон 2018/19.

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