Нікіта Дорош вирішив отримати більше ігрової практики у дорослому футболі.

Чернігів, який за підсумками минулого сезону здобув право виступати у другому за силою дивізіоні, на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер форварда Руха Нікіти Дороша.

Рух ледь не влетів аматорам, ЮКСА та ФСК Маріуполь йдуть далі, напружена серія пенальті: Кубок України

18-річний гравець перебрався у нову команду на правах оренди, підписавши контракт на один сезон – до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, Дорош – вихованець чернігівської СДЮШОР Юність. З вересня 2023 року виступав за Колос U-17, а влітку 2024-го перейшов у Рух. Минулий сезон провів за команду U-19, забивши 5 голів у 24 матчах молодіжної першості.

До слова, Чернігів після 30-х турів йде у турнірній таблиці Першої ліги на десятій сходинці, маючи у своєму доробку 3 очки.