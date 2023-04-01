"В Лізі чемпіонів ти завжди ставиш на Реал, але головні фаворити – Баварія і Манчестер Сіті. На поточний момент вони здаються мені найсильнішими командами турніру.

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Для Інтера завдання складніше, тому ставлю їх подалі від фаворитів. З іншого боку, Наполі – типовий сюрприз. Їм набагато легше дається жеребкування, і це може допомогти їм вийти у фінал", – наводить слова Фігу Tribal Football.

Додамо, що саме Баварія та Манчестер Сіті зійдуться в 1/4 фіналу ЛЧ. Реал побореться за вихід у півфінал з Челсі Мудрика, а Інтер – з Бенфікою.

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