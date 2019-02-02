Ференцварош Реброва вирвав перемогу у Гонведа – клуб українців продовжує очолювати таблицю

Ференцварош Сергія Реброва здобув важку перемогу в матчі проти Гонведа. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 19-й тур

Ференцварош – Гонвед – 1:0

Гол: Беде, 83

Вилучення: Батік, 90+5

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Активніше розочали матч господарі, але оборона Гонведа встояла. До перерви команди обмінялися декількома моментами, але реалізувати їх не змогли.

У другому таймі підопічні Реброва збільшили натиск, але забити гол змогли лише наприкінці поєдинку. Вилучення гравця Гонведа спростило господарям завдання і вони спокійно довели матч до мінімальної перемоги.

Відзначимо, що українці Ігор Харатін та Іван Петряк провели на полі весь матч та неабияк посприяли перемозі своєї команди.

Ференцварощ має в активі 42 пункти і очолює турнірну таблицю.