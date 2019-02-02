toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСІЯ АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ШАЛЬКЕ - БОРУСІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ

Ференцварош Реброва вирвав перемогу у Гонведа – клуб українців продовжує очолювати таблицю

2 лютого 22:32 455 Читать на русском
Ференцварош Реброва вирвав перемогу у Гонведа – клуб українців продовжує очолювати таблицю
Сергій Ребров / Фото: соцмережі

Ференцварош Сергія Реброва здобув важку перемогу в матчі проти Гонведа. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 19-й тур

Ференцварош – Гонвед – 1:0

Гол: Беде, 83

Вилучення: Батік, 90+5

Зозуля дублем повернув Альбасете у чемпіонські перегони

Активніше розочали матч господарі, але оборона Гонведа встояла. До перерви команди обмінялися декількома моментами, але реалізувати їх не змогли.

У другому таймі підопічні Реброва збільшили натиск, але забити гол змогли лише наприкінці поєдинку. Вилучення гравця Гонведа спростило господарям завдання і вони спокійно довели матч до мінімальної перемоги.

Відзначимо, що українці Ігор Харатін та Іван Петряк провели на полі весь матч та неабияк посприяли перемозі своєї команди.

Ференцварощ має в активі 42 пункти і очолює турнірну таблицю.

Теги
Сергій Ребров Сергій Ребров Ференцварош Ференцварош Гонвед Гонвед Ігор Харатін Ігор Харатін Світ Іван Петряк Іван Петряк
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
52
хв
Вільяреал
13:00
Еспаньйол
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук