Федецький може перейти у Волинь

Захисник Карпат Артем Федецький розглядає різноманітні варіанти продовження кар'єри.

Лідер "левів" може стати новачком луцької Волині, інформує Спортивка.

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У складі "хрестоносців" уже виступають такі екс-гравці Карпат як Младен Бартуловіч і Денис Кожанов, тому джерело вважає перехід Федецького цілком імовірним. До того ж, Волинь очолює ще один колишній гравець "зелених" Андрій Тлумак, який чудово знає досвідченого оборонця.

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Втім, у Федецького є перспектива розпочати політичну кар'єру – він балотується до Верховної Ради від Слуги народу по одному з округів Львова. Саме це може перешкодити трансферу екс-гравця збірної України до складу Волині.