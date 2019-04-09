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Федецький: Московський клуб запропонував 2 мільйони, думали, я розсуну ніжки і рвону

10:37 1271 Читать на русском
Федецький: Московський клуб запропонував 2 мільйони, думали, я розсуну ніжки і рвону
Артем Федецький / Футбол 24

Захисник Карпат Артем Федецький зізнався, що мав пропозицію з чемпіонату Росії.

"У мене був варіант перейти в чемпіонат Росії. З фінансової точки зору – дуже хороший. Але не все рахується в грошах. Я впевнений, що хтось може сказати, що він герой, вже заробив, щоб таке говорити. Ні.

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Це була одна з московських команд, запропонували два мільйони євро. Думали, що як тільки мені озвучили суму, то я розсуну ніжки і рвону. Ні, хлопці, не на того натрапили", – сказав Федецький для шоу ТРЕНДЕЦ.

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Теги
Карпати Карпати Росія Артем Федецький Артем Федецький
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