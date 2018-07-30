Фанати ЦСКА насмерть побили вболівальника напередодні матчу проти Локомотива

У Москві 27 липня внаслідок масової бійки вболівальників був убитий 30-річний фанат ЦСКА Ігор Соколовський.

У Москві на Курському вокзалі сталася масова бійка за участю фанатів ЦСКА, в результаті якої загинув 30-річний Ігор Соколовський. Вболівальники команди прямували на матч за Суперкубок Росії проти Локомотива, який відбувся в Нижньому Новгороді. Сьогодні московська поліція затримала лідера фанатського угруповання ЦСКА Дмитра Денисова.

Голкіпер Альмагро Факундо Еспіндола був зарізаний на вулиці іншим футболістом

Телеграм-канал Mash сьогодні опублікував відео з камер спостереження Курського вокзалу. На записі видно, як натовп жорстоко б'є двох молодих людей.

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