Фанати Бетіса згадали Зозулю, потроливши Райо Вальєкано масками із зображенням українця

Під час поєдинку 15 туру чемпіонату Іспанії Бетіс – Райо Вальєкано трапився цікавий епізод. Вболівальники господарів не забули про екс-форварда своєї команди Романа Зозулю.

Нагадаємо, Роман Зозуля захищав кольори Бетіса в сезоні 2016/17. Андалусійський клуб взимку 2017 року хотів віддати Зозулю в оренду Райо Вальєкано, проте форвард змушений був повернутись у Бетіс через протести фанатів Райо. Вболівальники вважали українця нацистом та не хотіли його бачити в команді.

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Під час поєдинку 15 туру Прімери Бетіс – Райо Вальєкано фанати господарів не втратили нагоди познущатись з гостей. Група вболівальників Бетіса одягнули маски із зображенням Романа Зозулі.

До слова, той матч завершився перемогою Бетіса з рахунком 2:0. Після 15 турів Бетіс посідає 7 місце в Прімері, Райо Вальєкано на 19 позиції.

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Нагадаємо, Зозуля вже другий сезон виступає у складі Альбасете. В активі українця в поточному чемпіонаті Іспанії 4 забиті голи та 2 червоні картки.