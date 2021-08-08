Збірна України разом з національними командами інших країн взяла участь в урочистій церемонії закриття літніх Олімпійських ігор у Токіо.

Торжество розпочалося з підняття "сонячного прапору" країни-господаря ОІ-2020 – Японії. Одразу після цього стартував Парад націй. Першими, на правах засновників античних Олімпіад, вийшли прапороносці Греції.

Стяг збірної України несла наша мультимедалістка Людмила Лузан. На Іграх-2020 українка здобула срібло у запливі на каное-двійці разом з Анастасією Четверіковою, а також бронзову медаль у каное-одиночці.

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За прапороносцями крокували атлети, які змогли залишитись у Токіо. Через карантинні обмеження учасники Ігор були зобов'язані виїхати з Олімпійського селища протягом 2 діб після завершення виступів.

Загалом нашу державу представили 158 олімпійців у 25-ти видах спорту та 30-ти дисциплінах, це найменший склад збірної України за всю історію виступів на літніх Іграх.

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У Токіо вітчизняні атлети встановили ще два національні антирекорди – здобули найменшу кількість золотих нагород та посіли найнижче місце в медальному заліку.

За традицією, під час урочистої церемонії закриття Олімпіади відбулося нагородження призерів з чоловічого марафону – однієї з найстаріших спортивних дисциплін у світі. Цьогоріч вперше в історії ОІ нагородили також призерок жіночого марафону.

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Зауважимо, Україну у цій дисципліні представили 6 спортсменів (3 жінки та 3 чоловіки), однак лише одна з них – Євгенія Прокоф'єва – змогла дійти до фінішу.

Завершальною частиною церемонії стала символічна передача олімпійського прапора. Мер Токіо віддав його президенту МОК Томасу Баху, а той передав стяг меру Парижа – лунає Марсельєза.

Зауважимо, наступним містом-господарем Олімпіади-2024 стане столиця Франції. Уперше в історії Олімпійських ігор головний літній спортивний форум планети відбудеться вже за 3 роки, а не 4. Це пов'язано з тим, що ОІ-2020 були перенесені на один рік через пандемію COVID-19.

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