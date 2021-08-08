"Є питання, є проблеми, нам треба їх вирішувати. Багато грошей виділили на підготовку наших спортсменів. Я дивився, скільки грошей виділялося раніше... Вони були забезпечені усім, щоб їхні результати були кращими.

Підготовка до Олімпіади була, складно щось змінювати, але нам треба щось змінити до 2024 року. В легкій атлетиці – 49 дисциплін, вважаю, що ми можемо розраховувати на більшу кількість медалей на Олімпійських іграх. Ми всі знаємо, бачимо, що відбувається. Зараз потрібно сісти, подивитися, попрацювати і, можливо, запланувати іншу підготовку, змінити тренерів, які готуватимуть. Я як міністр буду дивитися на всі види спорту, які були на Олімпіаді й не здобули нагороди, на спортсменів, які були повністю неготові перемагати.

Остання медаль України у Токіо, фінал гімнасток і найнижче місце в історії – результати 16-го дня Олімпіади

У нас 23 спортсмени опинились за крок від медалей, вони посіли 4-6 місця. Є потенціал, вони конкурентоспроможні. Але це в деяких видах, а в деяких – повний провал. Тому зараз будемо дивитися, змінювати головних тренерів, збиратися з федераціями, дивитися їхні плани.

У Парижі в 2024 році нам потрібно, щоб перемагали не тільки одні види спорту, а й інші, де є історія перемог на Олімпіадах. Всі тренери повинні знати, що вони відповідальні за виступи своїх спортсменів. І федерації також", – сказав Вадим Гутцайт в ефірі UA: Перший.

Нагадаємо, загалом наші спортсмени виграли 19 нагород – 1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових. Україна посіла лише 44 місце в медальному заліку. Це найнижча позиція в історії виступів наших спортсменів на Олімпіадах.

Гандбольне диво-2004: як Україна здобула єдину нагороду Олімпіади в ігрових видах спорту